14 marzo 2018

Seaspan Corporation ottiene l'intera proprietà della Greater China Intermodal Investments

Nella flotta del gruppo di Hong Kong entrano altre 18 portacontainer

La società armatoriale Seaspan Corporation di Hong Kong, che ha sede nelle Isole Marshall, ha ottenuto l'intera proprietà della Greater China Intermodal Investments (GCI) acquisendo il rimanente 89% del capitale non in suo possesso da società del gruppo Carlyle e da altri azionisti di minoranza. GCI è stata costituita nel 2011 per realizzare investimenti nel settore navale ( del 14 marzo 2011).

Seaspan ha specificato che la transazione, che per 330 milioni di dollari avverrà per cassa e per 50 milioni di dollari attraverso il conferimento di azioni della Seaspan, implica che il valore d'impresa della GCI ammonta a circa 1,6 miliardi dollari, inclusi debiti verso terzi pari a circa un miliardo di dollari e 140 milioni di dollari di residui pagamenti relativi a nuove navi.

Attualmente la flotta della GCI è costituita da 18 portacontainer di capacità compresa tra 10.000 teu e 14.000 teu, per un totale di 204.000 teu, incluse due nuove navi da prendere in consegna entro la metà di quest'anno. Con l'acquisizione la consistenza della flotta della Seaspan salirà a 112 navi per una capacità complessiva di 905.900 teu.

«Questa importante acquisizione - ha sottolineato il presidente e amministratore delegato della Seaspan, Bing Chen - accresce sostanzialmente le nostre future entrate già sotto contratto e migliora la nostra capacità di fornire ai nostri clienti portacontainer moderne e all'avanguardia. Con la flotta di GCI di nostra proprietà stiamo rafforzando la nostra collaborazione con i clienti e migliorando la nostra piattaforma integrata modulare per una crescita sostenuta e un futuro consolidamento. Dato che il settore del trasporto marittimo containerizzato sta iniziando a mostrare segni di ripresa, stiamo assumendo iniziative decisive per sfruttare opportunità interessanti nel nostro mercato».



