14 marzo 2018

I porti di Los Angeles e Long Beach hanno stabilito il proprio nuovo record di traffico dei container per il mese di febbraio

Registrati incrementi rispettivamente del +16,0% e del +20,1% sul febbraio 2017

Lo scorso mese entrambi i porti californiani di Los Angeles e Long Beach hanno stabilito il proprio nuovo record di traffico dei container per il mese di febbraio superando il precedente picco massimo raggiunto da ambedue gli scali nel febbraio 2016 e non nel febbraio successivo quando la celebrazione del capodanno cinese nel giorno del 27 gennaio ha avuto come effetto la riduzione del volume di traffico nel mese successivo.

Per entrambi i porti, inoltre, il nuovo record è stato determinato dal nuovo picco massimo per febbraio degli sbarchi di container pieni, record che in precedenza era stato segnato dai due scali a febbraio 2016. Per Long Beach il record di febbraio 2018 è stato prodotto anche dal nuovo picco massimo per il mese della movimentazione di contenitori vuoti, che ha superato il precedente picco del febbraio 2016, mentre a Los Angeles il volume di container vuoti movimentati lo scorso mese risulta inferiore solo a quello movimentato nel febbraio 2016.

Lo scorso mese il solo porto di Los Angeles ha movimentato un traffico containerizzato pari ad un totale di 725mila teu, con un incremento del +16,0% sul febbraio 2017. I container pieni allo sbarco e all'imbarco sono stati pari rispettivamente a 383mila teu (+28,1%) e a 158mila teu (+1,4%), mentre i container vuoti hanno totalizzato 184mila teu (+7,8%).

A febbraio 2018 il porto di Long Beach ha movimentato complessivamente 662mila teu (+20,1%), di cui 342mila teu di container pieni allo sbarco (+20,4%), 131mila teu di container pieni all'imbarco (+5,4%) e 189mila teu di container vuoti (+31,5%).

Nel primo bimestre di quest'anno il porto di Los Angeles ha movimentato un traffico dei container pari ad oltre 1,5 milioni di teu e il porto di Long Beach pari a più di 1,3 milioni di teu, con aumenti rispettivamente del +5,6% e del +22,1% sui primi due mesi del 2017.



