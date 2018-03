15 marzo 2018

Domani a Genova sciopero contro i licenziamenti avviati dall'agenzia marittima Hamburg Süd Italia

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt sollecitano l'individuazione di soluzioni di occupazione stabile e sicura all'interno del gruppo della nuova proprietà

Le segreterie di Genova di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil hanno reso noto che domani si svolgerà uno sciopero del personale della Hamburg Süd Italia per protestare - hanno spiegato le tre sigle sindacali - «contro i licenziamenti avviati dall'agenzia marittima e contro la scelta di continuare ad accorpare e riorganizzare riducendo i posti di lavoro a spese solo dei lavoratori».

Hamburg Süd Italia è l'agenzia generale italiana della compagnia di navigazione tedesca Hamburg Süd che dallo scorso 1° dicembre è entrata a far parte del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk ( del 30 novembre 2017).

L'azione di protesta, che ha come obiettivo - hanno precisato Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil - il ritiro dei licenziamenti da parte di Hamburg Süd e l'individuazione di soluzioni di occupazione stabile e sicura all'interno del gruppo della nuova proprietà, sarà realizzata con uno sciopero la prima ora di lavoro e con un presidio dalle ore 8.00 alle 9.30 presso la sede di Genova dell'agenzia marittima. Inoltre da domani e fino al 14 aprile saranno sospese tutte le prestazioni aggiuntive e straordinarie.



