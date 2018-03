15 marzo 2018

Nomina al vertice della sezione terminalisti di Confindustria Livorno Massa Carrara

Sarà guidata da Daniele Grifoni, amministratore delegato della Lorenzini &C.

Daniele Grifoni è il nuovo presidente della sezione terminalisti di Confindustria Livorno Massa Carrara. La nomina di Grifoni, che è amministratore delegato della società terminalista Lorenzini &C., è stata annunciata questo pomeriggio al presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini, dal direttore generale di Confindustria, Umberto Paoletti, nel corso di una riunione di lavoro durante la quale si è parlato, in particolare, di un tema che sta particolarmente a cuore all'associazione confindustriale: la necessità di un più stretta sinergia nell'ambito di una visione integrata di sistema dei porti di Livorno e Piombino. «Il presidente - ha reso noto Paoletti - ci ha rassicurati in tal senso. Sappiamo che Corsini farà tutto il possibile per far sì che il porto di Livorno e quello di Piombino si trovino nella condizione di affrontare al meglio le sfide rappresentate dalla riforma della 84/94».

Grifoni succede a Fabio Selmi nella nuova carica.







