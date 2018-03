16 marzo 2018

Presentazione del libro “Il pericolo viene dal mare. Intelligence e portualità”

L'incontro si terrà il 20 marzo a Roma presso la sede di Assoporti

Martedì prossimo alle ore 12.00 a Roma, nella sede dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti), si terrà la presentazione del libro “Il pericolo viene dal mare. Intelligence e portualità” di Andrea Sberze e Mario Caligiuri (ediz. Rubbettino).

Il volume sarà presentato da Caligiuri, che è professore dell'Università della Calabria e direttore del primo Master in Intelligence promosso in un ateneo pubblico italiano su sollecitazione del presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga. Il testo che verrà presentato a Roma contiene la prefazione di Lucio Caracciolo. Introdurrà i lavori il segretario generale di Assoporti, Francesco P. Mariani.







