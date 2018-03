19 marzo 2018

Significative acquisizioni del gruppo DP World in Perù e in India

Comprati l'intero capitale della Cosmos Agencia Marítima e, in partnership con il fondo governativo indiano NIIF, il 90% della Continental Warehousing Corporation

Il gruppo terminalista DP World di Dubai ha comprato la società logistica peruviana Cosmos Agencia Marítima S.A.C. (CAM) e quella indiana Continental Warehousing Corporation (Nhava Seva) Ltd. (CWCNSL).

La transazione per l'acquisizione dell'intero capitale sociale dell'azienda sudamericana, che opera come agenzia marittima e impresa logistica anche con i marchi Neptunia S.A e Triton Transport S.A, ha un valore di 315,7 milioni di dollari. CAM è stata ceduta dalla Andino Investment Holding (AIH), gruppo logistico e portuale peruviano che è quotato alla Borsa di Lima. La transazione include il 50% del capitale detenuto dalla CAM nella Terminales Portuários Euroandinos Paita S. A. (TPE), società che gestisce un container terminal nel porto di Paita che è il secondo principale terminal per contenitori della nazione latinoamericana e che è partecipata al 50% dalla Tertir - Terminais de Portugal S.A., filiale della portoghese Yilport Iberia S.A che a sua volta fa capo alla turca Yilport Holding Inc.

«L'acquisizione - ha commentato Sultan Ahmed Bin Sulayem, presidente e amministratore delegato della DP World - non solo amplia la nostra presenza in America Latina, una regione che riteniamo abbia un significativo potenziale di crescita, ma cosa più importante aggiunge alla nostra presenza nella regione il Perù, dove già gestiamo un container terminal nel porto di Callao, un terminal che è uno dei più efficienti e produttivi della regione e che è stato costantemente votato dai suoi clienti come miglior porto in Sud America» ( del 1° ottobre 2010).

La seconda acquisizione è avvenuta attraverso la Hindustan Infralog Private Ltd. (HIPL), joint venture recentemente costituita dalla DP World con il fondo governativo indiano Indian National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) per investire sino a tre miliardi di dollari nei settori dei porti e della logistica ( del 22 gennaio 2018). HIPL ha comprato il 90% del capitale della società logistica indiana CWCNSL, quota che è stata ceduta dalla famiglia Reddy che ha mantenuto il restante 10% del capitale sociale. Il gruppo mediorientale ha specificato che l'operazione costituisce il primo investimento realizzato da HIPL e che il valore della transazione, che include la casa di spedizioni Delex Cargo India Private Ltd. che è di intera proprietà della CWCNSL, è inferiore al 5% del valore dell'attivo netto della DP World per l'anno concluso il 31 dicembre scorso, valore che era pari ad oltre 11,6 miliardi di dollari.

Il network di magazzini, depositi e aree logistiche della CWCNSL si estende in tutti i principali centri commerciali dell'India e copre aree per oltre 1,6 milioni di metri quadri. La capacità complessiva di movimentazione di traffico containerizzato degli hub logistici dell'azienda è pari a più di 660mila teu. Attualmente il gruppo DP World è presente in India con terminal già operativi o in fase di allestimento nei sei porti di Chennai, Cochin, Kulpi, Mundra, Nhava Sheva e Visakhapatnam che hanno una capacità di traffico annua pari ad un totale di oltre sei milioni di teu.



