19 marzo 2018

Global Ports Holding ottiene la gestione del traffico passeggeri del porto croato di Zara

Il contratto di concessione avrà una durata di 20 anni

Il gruppo turco Global Ports Holding (GPH) si è aggiudicato la gara indetta dall'Autorità Portuale di Zara per assegnare in gestione il traffico passeggeri e autoveicoli nella nuova area portuale di Gazenica dello scalo croato. La proposta dell'azienda turca, che fornisce servizi ai passeggeri nei porti di Adria, Antalya, Barcellona, Bodrum, Cagliari, Catania, Dubrovnik, Kusakasi, La Spezia, Lisbona, Malaga, La Valletta, Ravenna, Singapore e Venezia, è stata l'unica pervenuta all'ente portuale croato ed è stata avanzata dalla Zadar International Port Operations (ZIPO), nuova società integralmente controllata da GPH che il gruppo terminalista ha istituito appositamente per ottenere in concessione la gestione delle strutture crocieristiche dello scalo per la durata di vent'anni.

L'importo base offerto quale canone annuo di concessione ammonta a circa 1,63 milioni di kune (219mila euro) a cui si aggiunge una parte variabile del canone definita sulla base di percentuali rispettivamente del 12% e del 6% delle entrate generate dalla fornitura dei servizi portuali di base e dall'esercizio di altre attività economiche nell'ambito della concessione. L'investimento complessivo previsto ammonta a quasi 14,2 milioni di kune (1,9 milioni di euro).

GPH prevede che nel 2021 movimenterà nell'area portuale di Gazenica un traffico internazionale di 72.528 crocieristi come home port e 246.544 crocieristi in transito a cui si aggiungerà un traffico internazionale nel segmento dei servizi di linea di 64.933 passeggeri e 13.677 autoveicoli.



