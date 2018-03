19 marzo 2018

Nel 2017 il volume d'affari del gruppo terminalista PSA è cresciuto del +7,8%

L'anno è stato chiuso con un utile netto di 1,29 miliardi di dollari di Singapore (+5,3%)

Il gruppo PSA di Singapore ha archiviato il 2017, anno in cui i container terminal gestiti dall'azienda hanno movimentato un traffico pari a 74,2 milioni di teu con una crescita del +9,8% sull'anno precedente ( del 15 gennaio 2018), con un totale di 3,97 miliardi di dollari di Singapore (3,0 miliardi di dollari USA) di ricavi, per un incremento del +7,8% sul 2016. L'utile operativo è ammontato a 1,70 miliardi di dollari di Singapore (+5,0%) e l'utile netto a 1,29 miliardi di dollari di Singapore (+5,3%).

«Il 2017 - ha commentato l'amministratore delegato di PSA International, Tan Chong Meng - si è concluso con segnali relativamente positivi dato che il traffico dei container è risultato il più elevato dal 2011, ciò grazie ad una crescita economica più sensibile in molte nazioni. L'attività frenetica di consolidamento delle compagnie di navigazione di linea nel corso del 2016, che ha determinato cambiamenti nella strutturazione dei servizi nel corso del 2017 - ha osservato Tan - hanno assicurato un contributo anche al traffico movimentato da PSA nell'anno».





