19 marzo 2018

Lo scorso anno i porti crociere del Mediterraneo hanno movimentato 25,9 milioni di passeggeri (-4,1%)

Il numero medio di passeggeri per ciascun scalo ha raggiunto la quota record di 2.132 (+3,3%)

Nel 2017 i porti crocieristici del Mediterraneo che fanno capo all'associazione MedCruise hanno movimentato un traffico di 25,9 milioni di crocieristi, con un calo del -4,1% rispetto a 27,0 milioni di passeggeri nell'anno precedente. Lo scorso anno in questi porti sono stati registrati 12.139 scali di navi da crociera (-7,3%). Queste cifre fanno parte del rapporto statistico annuale che MedCruise, l'associazione dei porti crocieristici del Mediterraneo, ha presentato nei giorni scorsi all'evento fieristico Seatrade Cruise Global che si è svolto a Fort Lauderdale, in Florida.

Lo scorso anno i crocieristi allo sbarco o all'imbarco nei porti di MedCruise sono stati oltre 7,5 milioni (-0,8%), mentre i crocieristi in transito sono stati 18,4 milioni, con un calo del -5,1% rispetto al record di 19,4 milioni segnato nel 2016. Nel 2017 il numero medio di passeggeri per ciascun scalo di navi da crociera nei porti di MedCruise ha raggiunto la quota record di 2.132 rispetto a 2.063 passeggeri nell'anno precedente (+3,3%).

Lo scorso anno i primi dieci porti per volume di traffico crocieristico associati a MedCruise hanno movimentato complessivamente 14,67 milioni di passeggeri (-1,8%), di cui 2,71 milioni movimentati nel porto di Barcellona (+1,1%), 2,20 milioni a Civitavecchia (-5,8%), 2,11 milioni nelle Isole Baleari (+7,8%), 1,49 milioni nel porto di Marsiglia (-6,9%), 1,43 milioni a Venezia (-11,1%), 1,06 milioni nel porto del Pireo (-3,5%), 964mila passeggeri negli scali di Tenerife (+9,1%), 927mila a Napoli (29,0%), 925mila a Genova (-9,1%) e 854mila a Savona (-6,1%).









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec