20 marzo 2018

Il gruppo ferroviario SBB registra buoni risultati nel segmento passeggeri, ma soffre nel cargo

I ricavi sono cresciuti del +5,1%

Lo scorso anno le prestazioni del gruppo ferroviario elvetico SBB CFF FFS nel segmento del traffico dei passeggeri hanno registrato una crescita del +0,1% salendo alla quota record di 18,97 miliardi di passeggeri-km rispetto a 18,96 miliardi nel 2017. In termini di passeggeri trasportati il totale di 1,26 milioni di persone che hanno viaggiato giornalmente sui treni del gruppo, per un totale complessivo di 459,9 milioni di passeggeri trasportati nell'anno, rappresenta un aumento del +0,6% sul 2016.

Anche le prestazioni nel settore del traffico delle merci hanno raggiunto una quota record che è risultata pari a 16,70 miliardi di tonnellate-km, con un incremento del +0,8% sul precedente record di 16,56 miliardi nel 2016. Sono invece sensibilmente diminuiti i trasporti di carri ferroviari carichi operati da FFS Cargo Svizzera: se il traffico a carri sistematico ha totalizzato 599mila unità trasportate, con un calo del -0,8%, più accentuata è risultata la flessione del traffico di treni completi, con 352mila carri carichi trasportati (-4,1%), e ancor più quella del traffico a carri isolati, con 69mila carri trasportati (-14,5%). Il totale delle merci trasportato è stato di 53,2 milioni di tonnellate, con una diminuzione del -0,6% sul 2016.

Il gruppo elvetico ha chiuso il 2017 con un risultato economico netto consolidato di 399 milioni di franchi svizzeri su ricavi pari a 9,44 miliardi di franchi svizzeri, con incrementi rispettivamente del +4,8% e del +5,1% sull'esercizio annuale precedente. Il risultato economico netto della sola divisione passeggeri è salito a 186 milioni di franchi svizzeri rispetto a 139 milioni nel 2016, mentre la divisione cargo ha archiviato il 2017 con una perdita d'esercizio di -239 milioni di franchi svizzeri rispetto ad un utile di un milione nel 2016, perdita gravata anche da una rettifica di valore di FFS Cargo Svizzera di 189 milioni.





