20 marzo 2018

Il 29 marzo a Genova verrà presentato un saggio sul porto di Napoli

La pubblicazione verte sulle potenzialità ancora inespresse dello scalo partenopeo

Il prossimo 29 marzo alle ore 17.30 a Genova, nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a Palazzo San Giorgio, si svolgerà la presentazione del saggio intitolato “Napoliporto - La nuova città” con la prefazione di Pietro Spirito, presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale.

Il porto è sempre stato un luogo fondamentale per la prosperità di una città, eppure del porto di Napoli pochi conoscono la storia, e pochi discutono davvero le azioni necessarie per renderlo all’altezza di una metropoli del ventunesimo secolo. In questo saggio gli autori riflettono sulle potenzialità ancora inespresse dello scalo partenopeo, sul suo passato, sulle criticità del presente, sulle prospettive per il futuro.

All'incontro parteciperanno Paolo Emilio Signorini, presidente dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale, Pietro Spirito, presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, Giorgia Boi, presidente del Propeller Club Port of Genoa, e Umberto Masucci, presidente del Propeller Club Port of Naples e presidente nazionale dei Propeller Club italiani. Modererà la riunione Francesco Ferrari, giornalista de “Il Secolo XIX”.



