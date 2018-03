21 marzo 2018

Protocollo di intesa tra AdSP del Tirreno Settentrionale, Capitaneria di Porto di Livorno e ISPRA

Piattaforma Europa: accelerare sulla deperimetrazione SIN

Nei giorni scorsi L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la Capitaneria di Porto di Livorno e l'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) hanno sottoscritto un protocollo di intesa della durata di cinque anni che impegna le parti, ognuno per le proprie competenze, a condividere esperienze e know-how su temi di interesse strategico per i porti dell'Alto Tirreno come l'elaborazione dei piani di caratterizzazione ambientale, la definizione di programmi di monitoraggio ambientali marini, l'individuazione e applicazione di criteri tecnico scientifici innovativi finalizzati all'impiego dei sedimenti oggetto di movimentazione per la ricarica del sistema sedimentario costiero del litorale.

Su ogni singola tematica AdSP, ISPRA e Capitaneria di Porto, il cui supporto operativo, tecnico-amministrativo e logistico è fondamentale ai fini della implementazione di sistemi innovativi nel contesto della salvaguardia ambientale, stipuleranno convenzioni di settore specifiche che preciseranno il dettaglio delle attività.

Uno degli esiti più rilevanti della collaborazione sarà quello di avviare al più presto l'iter di riperimetrazione delle aree SIN, rimettendo così alla competenza della Regione il procedimento amministrativo di bonifica delle aree marine che si affacceranno sulla futura Piattaforma Europa, l'opera di espansione a mare del porto di Livorno per la cui progettazione delle attività di dragaggio e di realizzazione delle dighe foranee è stata bandita una gara.



