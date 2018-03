22 marzo 2018

In crescita i risultati economici dell'israeliana Zim

Nel 2017 la flotta di portacontainer della compagnia ha trasportato 2,63 milioni di teu (+8,2%)

Dopo quattro anni consecutivi di flessione, nel 2017 il volume d'affari della compagnia armatoriale israeliana Zim è tornato a crescere essendo stato pari a 2,98 miliardi di dollari, con un incremento del +17,3% su ricavi pari a 2,54 miliardi di dollari nell'esercizio annuale 2016. Il totale dei costi è ammontato a 2,60 miliardi di dollari, con un aumento del +8,6% a cui ha contribuito principalmente la crescita pari a 108,6 milioni dei costi di movimentazione dei carichi (+9,2%) e il rialzo pari a 108,3 milioni di dollari del costo del bunker (+38,9%). L'EBITDA si è attestato a 245,8 milioni di dollari (+392,6%) e l'utile operativo a 135,1 milioni di dollari rispetto ad un risultato operativo di segno negativo e pari a -52,1 milioni di dollari nel 2016. Zim ha archiviato il 2017 con un utile netto di 11,4 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di -163,5 milioni di dollari nell'esercizio annuale precedente.

Lo scorso le portacontainer della compagnia israeliana hanno trasportato carichi containerizzati per un totale pari a 2,63 milioni di teu, con un aumento del +8,2% sul 2016. Il nolo medio per teu è risultato pari a 995 dollari (+10,3%).

Nel solo quarto trimestre del 2017 la flotta ha trasportato volumi di carico pari a 685mila teu, con una progressione del +11,7% sul trimestre ottobre-dicembre dell'anno precedente. Il nolo medio è risultato di 959 dollari/teu (+4,8%).

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno la Zim ha totalizzato ricavi pari a 760,9 milioni di dollari, con una crescita del +16,4% sullo stesso periodo del 2016. Identica la percentuale di aumento dei costi che si sono attestati a 680,1 milioni di dollari. L'EBITDA è stato di 48,1 milioni di dollari (-8,95) e l'utile operativo di 20,3 milioni di dollari (-21,9%). La compagnia ha chiuso il quarto trimestre del 2017 con una perdita netta di -9,7 milioni di dollari rispetto ad un utile netto di 4,6 milioni di dollari nel corrispondente periodo dell'anno precedente.









