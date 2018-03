22 marzo 2018

Domani a Genova la conferenza “La via della Seta nella prospettiva della connettività euroasiatica”

Si terrà a Palazzo San Giorgio

Domani a Genova, nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a Palazzo San Giorgio, si terrà un convegno intitolato “La via della Seta nella prospettiva della connettività euroasiatica”. L'incontro sarà incentrato sui temi della connessione fra Europa e Far East, con la Cina in primo piano, in attesa di una specifica comunicazione dell'Unione Europea prevista per il prossimo luglio che illustrerà le strategie della Commissione riguardo la “Connettività Euroasiatica”, dopo analoghe iniziative adottate dall'OECD e dalla World Bank. A tal proposito la conferenza internazionale di Genova intende compiere un passo avanti: grazie alla presenza di una qualificata delegazione cinese, l'obiettivo sarà di confrontare punti di vista operativi riguardo le reali opportunità di investimento e di supporto finanziario.



Programma

14.00-16.00 Panel Discussion: opportunità di investimento lungo la Silk Road

Infrastrutture di Trasporto e Servizi

MARCO SANGUINERI, General Secretary of the Western Ligurian Sea Port Authority:

The role of the Port of Genoa in the context of the Silk Road

QIYU TU, Professor, Institute of Urban and Demographic Studies, SASS:

Silk City network and the making of strategic nodes of “one belt and one road”

Progetti di sviluppo urbano

YUBO LIU, Assistant Professor, Institute of Urban and Demographic Studies, SASS:

Identifying Silk Road Node Cities. An analysis of 250 Eurasia Cities

PIERLUIGI COPPOLA, University Tor Vergata Roma:

Integrated transport and land-use planning for sustainable cities 16.00-16.30 Pausa caffè 16.30-18.30 Panel Discussion: supporto finanziario agli investimenti lungo la Silk Road

GUIDO BICHISAO, Director of Institutional Strategy Department, European Investment Bank European Bank for Reconstruction and Development

New Development Bank

Banca Intesa

CassaDepositi e Prestiti 18.30 Conclusioni. Agenda per il Futuro



