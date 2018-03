22 marzo 2018

Accordo dell'AdSP dell'Adriatico Meridionale con Pugliapromozione per l'accoglienza ai passeggeri nei porti

L'intesa ha anche lo scopo di promuovere e valorizzare la Puglia come destinazione turistica

Oggi l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha siglato un accordo con l'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione finalizzato ad una azione congiunta di accoglienza turistica e alla gestione dei flussi di viaggiatori nei porti pugliesi. In particolare l'intesa, firmata dal direttore generale di Pugliapromozione, Matteo Minchillo e dal presidente dell'AdSP, Ugo Patroni Griffi, ha la durata di tre anni e impegna Autorità di Sistema Portuale e Pugliapromozione ad una stretta collaborazione per promuovere e valorizzare la Puglia come destinazione turistica e meta di viaggio e a potenziare e qualificare l'accoglienza dei viaggiatori che transitano negli scali portuali passeggeri di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.

«L'accordo siglato con Pugliapromozione per una programmazione più strutturata dell'accoglienza che comprenda i porti pugliesi - ha sottolineato Loredana Capone, assessore a Industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione dei beni culturali della Regione Puglia - rappresenta un primo passo importante per lo sviluppo del mercato crocieristico in Puglia. È un accordo molto importante che rientra negli interventi previsti dal Piano strategico del turismo Puglia 365 a sostegno del potenziamento del sistema dell'accoglienza turistica presso i principali gate di accesso al territorio, quali porti e aeroporti. I cosiddetti “non luoghi” deputati al transito di passeggeri, di fatto intercettano i principali flussi turistici e rappresentano la prima tappa di un itinerario all'interno del territorio regionale. È molto importante quindi - ha rilevato Capone - che siano accoglienti, in grado di fornire tutte le informazioni e che facciano sentire i viaggiatori già in Puglia. Così come abbiamo già fatto per l'Aeroporto di Bari e stiamo facendo per l'aeroporto di Brindisi, anche i porti accoglieranno i passeggeri in arrivo con le immagini e le informazioni utili in modo da invogliarli a visitare la Puglia».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail