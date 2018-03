23 marzo 2018

Nel 2019 Costa Crociere accentuerà la propria attività nei tre porti della Liguria

Dopo 15 anni una nave della compagnia tornerà a scalare regolarmente il porto di Genova

Costa Crociere ha annunciato un rafforzamento dei legami della compagnia crocieristica con la Liguria con tre importanti novità per il 2019 che riguardano i principali porti della regione. Nel corso del prossimo anno, infatti, Costa Fortuna farà scalo regolarmente a Genova, mentre la nuova ammiraglia Costa Smeralda offrirà un itinerario che comprenderà sia Savona che La Spezia. Inoltre a Savona sono stati programmati importanti interventi nel porto e nel terminal crociere, sia da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che di Costa Crociere, per poter accogliere la nuova ammiraglia della compagnia.

«La Liguria - ha sottolineato oggi Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere, in occasione di un incontro con il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e con il sindaco di Genova, Marco Bucci - è sempre stata la casa di Costa Crociere in tutti i suoi settanta anni di storia, per cui siamo particolarmente lieti di poter rafforzare ulteriormente la nostra presenza in tutti e tre i principali porti della nostra regione».

Il presidente della Regione ha evidenziato che «dopo quasi quindici anni ritorna a Genova una nave Costa, segno del lavoro compiuto dalle istituzioni insieme alla compagnia di navigazione, che ha portato a costruire iniziative di valorizzazione a favore del territorio ligure». Toti ha ricordato che le attività di Costa «generano ogni anno un valore di oltre 700 occupati a Savona e creano un impatto economico di quasi 40 milioni di euro sulla città della Torretta. I circa 200 scali annui a Savona della compagnia crocieristica - ha sottolineato il presidente dell'ente regionale - hanno portato 300mila vacanzieri ad imbarcarsi e altrettanti sbarcare in città e oltre 350mila ospiti in transito, provenienti da altri porti. Flussi che hanno generato a Savona una spesa media annua di quasi 100 euro per ciascun ospite e un indotto pari a 1.020 euro per ogni abitante di Savona. La presenza di Costa a Savona ha inoltre prodotto importanti investimenti nel suo porto e nel terminal, sia da parte dell'Autorità di Sistema che della stessa compagnia. Oggi dimostriamo tutti insieme di voler continuare a creare valore sul nostro territorio, rafforzando ulteriormente il settore crociere non solo a Genova, ma anche negli altri due porti principali della regione, Savona e La Spezia. A dimostrazione della fondamentale importanza dell'economia del mare per la Liguria e della grande attenzione di Costa verso il nostro territorio, che ci consentirà di valorizzare ulteriormente le bellezze della nostra terra e la nostra storia».

«Sono davvero soddisfatto - ha dichiarato il sindaco Bucci - di un ritorno così importante per Genova. Costa Crociere per noi non è solo una compagnia di navigazione ma rappresenta una parte importante della storia della nostra città: rivedere le navi Costa nel nostro porto sarà grande motivo di orgoglio. Non solo - ha rilevato - migliaia di turisti raggiungeranno Genova: l'amministrazione comunale e la città saranno in grado di fornire una proposta in ambito ricettivo, ludico e culturale all'altezza dei clienti della Costa Crociere. Con il gruppo Costa siamo pronti a lavorare in totale sinergia per fare in modo che i turisti possano andare alla scoperta dei nostri tesori».



