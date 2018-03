26 marzo 2018

In autunno la compagnia crocieristica cinese SkySea Cruise Line cesserà l'attività

A dicembre la nave “Golden Era” passerà alla Marella Cruises del gruppo TUI

Ad appena tre anni dalla sua costituzione la compagnia crocieristica SkySea Cruise Line, che è stata fondata su iniziativa del gruppo crocieristico statunitense Royal Caribbean Cruises (RCL) e del gruppo turistico cinese Ctrip.com International ( 24 novembre 2014), chiuderà i battenti il prossimo autunno. La prossima cessazione dell'attività, annunciata dai due gruppi, non giunge del tutto inattesa in quanto nei mesi scorsi Ctrip aveva espresso l'intenzione di cedere la propria partecipazione.

L'unica nave della SkySea, la Golden Era che ha una stazza lorda di 71.545 tonnellate ed una capacità di 1.814 passeggeri, sarà acquisita dalla compagnia Marella Cruises del gruppo turistico tedesco TUI che la prenderà in consegna il prossimo dicembre.

RCL e Ctrip hanno sottolineato che al prossimo autunno, a poco più di tre anni d'attività, la nave della SkySea Cruise Line avrà effettuato un totale di quasi 300 crociere ospitando complessivamente circa 500mila passeggeri.

Ctrip ha evidenziato che in Cina il mercato crocieristico ha un grande potenziale essendo ancora in via di sviluppo ed avendo raggiunto nel 2017 un totale di meno di tre milioni di passeggeri rispetto agli oltre dieci milioni del mercato crocieristico statunitense. Il gruppo cinese ha precisato inoltre che nel 2017 il settore delle crociere ha generato più del 70% dei ricavi del gruppo e che tale segmento continuerà ad essere un elemento centrale della propria piattaforma di prenotazioni dato che Ctrip continuerà a lavorare con tutte le compagnie crocieristiche mondiali, inclusa Royal Caribbean, per offrire vacanze crocieristiche alla propria clientela.

Da parte sua Royal Caribbean Cruise ha specificato che continuerà a servire il mercato cinese attraverso il proprio marco Royal Caribbean International e continuando a collaborare con Ctrip.



