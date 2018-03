26 marzo 2018

Il 13 aprile a Milano si terrà un workshop sulla sicurezza e la privacy nella logistica

È organizzato da Assologistica Cultura e Formazione

Il prossimo 13 aprile a Milano, presso la sede di Assologistica in via Cornalia 19, si terrà un workshop gratuito sul tema “La sicurezza e la privacy alla luce del nuovo Regolamento Europeo per il fornitore di servizi logistici” che è organizzato da Assologistica Cultura e Formazione. L'evento, che si terrà dalle ore 9.30 alle ore 12.30, si svolgerà a pochi giorni dall'entrata in vigore (25 maggio 2018) anche in Italia delle nuove disposizioni su tali temi previste dall'Unione Europea.

Il workshop si propone di illustrare il nuovo regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali, al fine di comprendere le novità che sono state introdotte in materia di privacy e che saranno obbligatorie a partire dal prossimo 25 maggio. Verranno illustrati gli adempimenti da effettuare nelle aziende per conformarsi alla nuova normativa, a seconda delle attività svolte e dai trattamenti effettuati sui dati personali raccolti.

Sotto i riflettori anche il tema della sorveglianza sanitaria per il settore logistico e, in particolare, i principali obblighi normativi, in capo all'azienda, relativamente alla salute negli ambienti di lavoro, anche alla luce dell'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla privacy, nonché i principali fattori di rischio per i lavoratori della logistica.

Verrà effettuato inoltre un focus sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e sugli obblighi del datore di lavoro in merito alla gestione della documentazione. Si approfondiranno infine i temi delle informative da fornire ai lavoratori. Questi ultimi due argomenti verranno trattati tenendo sempre conto di quanto previsto dal regolamento UE 2016/679.

L'evento è pubblico e gratuito, ma con obbligo di registrazione all'indirizzo http://bit.ly/2u9IeTb



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail