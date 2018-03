26 marzo 2018

Mercoledì il Propeller di Trieste farà il punto sulle opere ferroviarie a servizio del porto cittadino

Conferenza dal titolo «Prosegue la “cura del ferro”

Il The International Propeller Club Port of Trieste terrà mercoledì prossimo alle ore 18.00, presso l'Hotel Greif Maria Theresia della città giuliana, un incontro per fare il punto della situazione in merito ai progetti e agli interventi sull'infrastruttura ferroviaria a servizio del porto di Trieste.

La serata sarà dedicata alla discussione di temi quali lo sviluppo delle attività di Adriafer, la società controllata dall'Autorità di Sistema Portuale che è autorizzata anche quale impresa ferroviaria, il progetto esecutivo per ridisegnare il layout della stazione di Campo Marzio, l'operatività di Villa Opicina, Cervignano, Aquilinia ed altri punti focali della rete locale.

Nella conferenza dal titolo «Prosegue la “cura del ferro” si confronteranno Zeno D'Agostino (presidente AdSP del Mare Adriatico Orientale), Carlo De Giuseppe (RFI - responsabile Esercizio Nord Est Direzione Commerciale asse orizzontale), Giovanni Longo (professore di Trasporti ferroviari Università di Trieste), Matteo Parisi (direttore Francesco Parisi Spa), Giuseppe Casini (amministratore unico Adriafer) e Gilberto Galloni (già dirigente FFSS, esperto di logistica e trasporti).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail