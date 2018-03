26 marzo 2018

DB Cargo rientra in possesso dell'intero capitale della DB Cargo Scandinavia

Ricomprata la quota del 49% in mano alla svedese Green Cargo

DB Cargo ha ricomprato il 49% del capitale della DB Cargo Scandinavia che nel 2008 il gruppo ferroviario tedesco aveva ceduto alla svedese Green Cargo ritornando in possesso dell'intero capitale sociale dell'azienda ferroviaria danese.

DB Cargo Scandinavia effettua principalmente servizi di trazione ferroviaria per il traffico merci di transito sul territorio danese tra il mercato svedese e quello tedesco per conto sia di DB Cargo che di Green Cargo.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec