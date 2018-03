26 marzo 2018

Accordo delle Autorità di Sistema Portuale siciliane per lo sviluppo dei porti della Regione

Sarà sottoscritto mercoledì a Messina

Mercoledì prossimo alle ore 11.00 i vertici delle Autorità di Sistema Portuale siciliane si riuniranno nella sede dell'Autorità Portuale di Messina per costituire un'associazione di diritto privato che avrà per scopo lo sviluppo dei porti della Regione.

Il protocollo sarà sottoscritto dal commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Messina, Antonino De Simone, che è responsabile dell'amministrazione dei porti di Messina e Milazzo, dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Andrea Annunziata, che amministra i porti di Augusta e di Catania, e dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, che rappresenta i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle.

L'accordo avrà innanzitutto lo scopo di agevolare lo scambio di buone prassi e la tutela dell'interesse specifico della portualità siciliana in generale, ovvero, la necessità di stare insieme e di lavorare sinergicamente con una “strategia comune” finalizzata allo sviluppo dei traffici marittimi, unitamente alla valorizzazione delle Zone Economiche Speciali, allo sfruttamento delle opportunità offerte dalla Comunità Europea e al dovuto riconoscimento a livello nazionale del ruolo rivestito dalle realtà siciliane.



