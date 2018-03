27 marzo 2018

Accordo Sudan-Qatar per investire nello sviluppo del porto sudanese di Suakin (Osman Digna)

Previste spese per 500 milioni di dollari entro il 2020

Ieri a Khartoum, in Sudan, il ministro qatariota dei Trasporti e delle comunicazioni, Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, e il ministro sudanese dei Trasporti, delle strade e dei ponti, Makawi Mohamed Awad, hanno sottoscritto un accordo per lo sviluppo e la gestione del porto sudanese di Suakin (Prince Osman Digna Port o porto di Osman Dokna), nel Mar Rosso, che è situato 60 chilometri a sud del porto di Port Sudan. Attualmente lo scalo, che è in grado di movimentare sino a tre milioni di tonnellate di merci all'anno è costituito da nove banchine per un totale di 748 metri lineari di accosti.

Il progetto, che ha l'obiettivo di fare del porto di Suakin una piattaforma commerciale marittima ed economica chiave per la regione e per l'intera Africa, sarà partecipato al 51% dal Sudan e al 49% dal Qatar con il coinvolgimento rispettivamente della Sea Ports Corporation (SPC) e della Qatar Ports Management Company (Mwani Qatar). Il progetto prevede un investimento complessivo di quattro miliardi di dollari, di cui 500 milioni per realizzare la prima fase che, secondo le previsioni, sarà completata nel 2020.

La collaborazione sarà avviata già il prossimo mese con l'inaugurazione di un servizio marittimo tra il porto di Suakin e il porto qatariota di Hamad per l'esportazione di bestiame sudanese.





