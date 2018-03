29 marzo 2018

Wan Hai Lines ha chiuso il 2017 con un utile netto di 2,56 miliardi di dollari di Taiwan (+122,7%)

I ricavi sono cresciuti del +6,0%

Wan Hai Lines (WHL), che con una flotta di quasi 100 portacontainer per una capacità di carico complessiva di 240mila teu è la terza principale società armatoriale di Taiwan nel settore del trasporto marittimo containerizzato, ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 60,77 miliardi di dollari di Taiwan (2,1 miliardi di dollari USA), con un incremento del +6,0% sull'esercizio annuale precedente. L'utile operativo ha registrato una crescita del +67,7% attestandosi a 3,14 miliardi di dollari di Taiwan e ancora più rilevante è risultato il rialzo dell'utile netto che è ammontato a 2,56 miliardi di dollari di Taiwan (+122,7%).

Nel solo quarto trimestre del 2017 WHL ha totalizzato ricavi pari a 15,80 miliardi di dollari di Taiwan, con una progressione del +6,1% sul periodo ottobre-dicembre del 2016. L'utile operativo è stato di 661,4 milioni di dollari di Taiwan (-23,7%) e l'utile netto di 575,7 milioni di dollari di Taiwan (-27,6%).







