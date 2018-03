29 marzo 2018

Carolina Villa alla guida del Gruppo Giovani di Assagenti

Sarà affiancata dai vicepresidenti Gian Alberto Cerruti, Giulia De Paolis e Simone Carlini

Carolina Villa è il nuovo presidente del Gruppo Giovani di Assagenti, l'associazione degli agenti marittimi di Genova, per il prossimo biennio. Sarà affiancata dai vicepresidenti Gian Alberto Cerruti, Giulia De Paolis e Simone Carlini (già presidente dei giovani di Federagenti).

Villa, classe 1978, succede ad Aldo Negri, da quattro anni alla guida del Gruppo. «In questo momento storico in cui il ruolo delle donne nella società e sul lavoro è al centro di un sentito dibattito in gran parte dei Paesi occidentali - ha dichiarato Negri - sono felice di lasciare il testimone del nostro Gruppo a Carolina. Sono convinto che il miglior modo per garantire le pari opportunità sia quello di scegliere il candidato migliore a ricoprire una determinata posizione, senza badare a un'alternanza obbligatoria di genere; e lei lo è, senza ombra di dubbio».

Socio fondatore e amministratore delegato di Ship & Crew Services, agenzia marittima raccomandataria e di mediazione marittima specializzata in yachting, Carolina Villa ha frequentato la Facoltà di Economia marittima e dei trasporti dell'Università di Genova. Nel 2000 ha iniziato la sua carriera come impiegata per una casa di spedizioni con mansioni operative di assistenza ai traghetti, per poi specializzarsi nella stipula di contratti di arruolamento del personale marittimo. Membro del Gruppo Giovani Assagenti dal 2004, ne è diventata vicepresidente nel 2011; ha ricoperto cariche nei direttivi rispettivamente del Gruppo Giovani Federagenti e di Wista Italia (Women's international shipping and trading association). Dal 2013 è vicepresidente di YoungShip Italia.

«L'esperienza di vita associativa che mi ha permesso di fare il Gruppo Giovani in tutti questi anni - ha sottolineato Villa - ha arricchito il mio bagaglio professionale e mi ha insegnato il valore del dialogo e del confronto con le anime che compongono la nostra realtà, con le istituzioni, con il territorio, con le altre associazioni di categoria. Il mio ruolo in questi due anni sarà quello di mettere a disposizione dei ragazzi che compongono il nostro Gruppo quello che ho imparato, trasmettere loro valori e spirito associativo, verso un cambio generazionale che abbia consapevolezza delle proprie origini».

Oltre a Gian Alberto Cerruti di Gastaldi & C., a Giulia De Paolis di Bulk Mare e a Simone Carlini di Multi Marine Services, Tommaso Delucchi di Csa, Lorenzo Giacobbe di Januamar, Andrea Muratorio di Coscon Shipping Lines Italy, Umberto Novi di Burke&Novi, Damiano Rossi di Orion, Tommaso Scolaro di Enrico Scolaro Shipbrokers affiancheranno Carolina Villa come membri del Comitato direttivo del Gruppo Giovani Assagenti. Aldo Negri resterà all'interno del direttivo in qualità di past president.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail