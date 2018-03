29 marzo 2018

Porto di Ravenna, correzione al rialzo del traffico merci movimentato nel 2017

Il totale è di 26,5 milioni di tonnellate (+2,1%)

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale ha reso noto che nel 2017 il porto di Ravenna anziché avere movimentato un traffico delle merci pari a 25,9 milioni di tonnellate, volume di traffico consuntivato in precedenza dall'ente e analogo a quello registrato l'anno precedente ( del 1° febbraio 2018), ha movimentato invece 26.508.485 tonnellate di carichi.

L'AdSP ha spiegato che il nuovo consuntivo è frutto di procedure di controllo dei dati generati dal software di analisi delle statistiche di movimentazione delle merci che hanno evidenziato un errore nella prima elaborazione del totale dell'anno 2017. La variazione è determinata dall'aumento del dato relativo alle merci in container in imbarco, che è pari a 1.319.306 tonnellate e non alle 801.196 tonnellate comunicate in precedenza. Restano invariati gli altri dati 2017 e così pure i primi dati 2018.







