29 marzo 2018

Incontro dei vertici di Guardia Costiera e Federagenti

Ribadita la volontà di collaborare a 360 gradi sulle grandi tematiche dei trasporti e della navigazione marittima

Oggi a Roma il presidente della Federazione Nazionale Agenti e Raccomandatari Marittimi (Federagenti), Gian Enzo Duci, ha incontrato il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, ammiraglio Giovanni Pettorino. La Federazione degli agenti marittimi ha specificato che non si è trattato di un incontro di tipo protocollare, in quanto finalizzato alla definizione concreta di forme di cooperazione sul campo nonché nella messa a punto di proposte anche normative che rendano sempre più sicuro ed efficiente il comparto e le attività marittime.

In occasione dell'incontro è stata ribadita la volontà di collaborare a 360 gradi sulle grandi tematiche, e non solo in materia di sicurezza, che riguardano il settore dei trasporti e della navigazione marittima, nonché del turismo nautico e della portualità.







