29 marzo 2018

Nel 2017 la flotta di portacontainer della cinese COSCO Shipping Lines ha trasportato 20,9 milioni di container (+23,7%)

COSCO Shipping Holdings ha archiviato l'esercizio annuale con un utile netto di circa 768 milioni di dollari

Nel 2017 il gruppo armatoriale COSCO Shipping Holdings, che opera servizi di trasporto marittimo containerizzato attraverso la società integralmente controllata COSCO Shipping Lines e servizi terminalistici attraverso la controllata COSCO Shipping Ports, ha incrementato del +29,5% i ricavi che si sono attestati a 90,40 miliardi di yuan (14,4 miliardi di dollari) rispetto a 69,83 miliardi di yuan nell'esercizio annuale precedente. Il solo segmento del trasporto marittimo containerizzato e dei servizi correlati ha prodotto ricavi pari a 86,75 miliardi di yuan (+30,3%), di cui 77,85 miliardi prodotti dai soli servizi di linea (+37,5%), mentre il settore del terminalismo portuale ha generato ricavi pari a 4,29 miliardi di yuan (+14,0%).

Nel 2017 la flotta di portacontainer del gruppo che è operata da COSCO Shipping Lines, flotta che a fine anno aveva una consistenza di 360 navi (+15,4% sul 31 dicembre 2016) per una capacità di carico pari ad oltre 1,8 milioni di teu (+10,3%), ha trasportato carichi containerizzati pari a 20,9 milioni di teu, con una crescita del +23,7% rispetto a 16,9 milioni di teu nel 2016.

Lo scorso anno i volumi trasportati sulle rotte internazionali operate dalla COSCO Shipping Lines sono ammontati a 14,5 milioni di teu (+23,4%), di cui 3,1 milioni di teu trasportati sulle rotte transpacifiche (+23,7%), 3,9 milioni di teu sulle rotte Asia-Europa/Mediterraneo (+7,3%), 5,6 milioni di teu dai servizi nelle regioni dell'Asia e dell'Australia (+27,3%) e 1,9 milioni di teu dagli altri servizi internazionali (+55,7%). I volumi containerizzati trasportati sulle rotte nazionali cinesi sono stati pari a 6,4 milioni di teu (+24,6%).

Nel 2017 il ricavo medio per container teu è stato di 3.723 yuan (+11,1%), con un ricavi medio per teu trasportato sulle rotte internazionali che è stato di 4.641 yuan (+12,1%) e un ricavo medio relativo alle rotte nazionali di 1.632 yuan (+3,2%). Dei ricavi pari 77,85 miliardi di yuan generati dai servizi marittimi di linea, 20,33 miliardi sono stati prodotti dai servizi transpacifici (+28,5%), 18,63 miliardi dai servizi Asia-Europa/Mediterraneo (+29,9%), 16,94 miliardi dai servizi nelle regioni dell'Asia e dell'Australia (+42,5%), 9,40 miliardi dagli altri servizi internazionali (+85,7%) e 12,45 miliardi dai servizi nazionali cinesi (+24,0%).

Lo scorso anno il traffico containerizzato movimentato nei terminal portuali gestiti da COSCO Shipping Ports è stato pari, al netto dei volumi movimentati dalle attività dismesse, a 87,3 milioni di teu (+12,6%).

Il conto economico del 2017 del gruppo COSCO Shipping Holdings registra complessivamente costi operativi pari a 82,76 miliardi di yuan (+17,6%) e un utile operativo di 5,66 miliardi di yuan rispetto ad un risultato operativo di segno negativo per -5,04 miliardi di yuan nel 2016.

COSCO Shipping Holdings ha chiuso l'esercizio annuale 2017 con un utile netto di 4,83 miliardi di yuan (768 milioni di dollari) rispetto ad una perdita netta di -9,10 miliardi di yuan nell'esercizio precedente.









