30 marzo 2018

Grimaldi e Fincantieri siglano il contratto per l'allungamento di due cruise ferry

Il 5 marzo era stata sottoscritta una specifica lettera d'intenti

Il gruppo armatoriale napoletano Grimaldi e la società cantieristica Fincantieri hanno sottoscritto il contratto per il programma di allungamento e trasformazione dei cruise ferry Cruise Roma e Cruise Barcelona concordato con la lettera d'intenti siglata all'inizio di questo mese ( del 5 marzo 2018).







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec