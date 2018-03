30 marzo 2018

Yang Ming istituisce un proprio centro regionale per il Mediterraneo

Ha sede al Pireo e diventerà operativo lunedì

La compagnia di navigazione taiwanese Yang Ming ha annunciato la creazione di un nuovo proprio centro regionale per il Mediterraneo. La nuova società è denominata Yang Ming (Mediterranean) Marine Services SMLLC, ha sede al Pireo, in Grecia, sarà guidata dall'amministratore delegato Ted Wu e diventerà operativa lunedì prossimo.

La società armatoriale ha spiegato che il nuovo centro regionale è stato istituito «alla luce dell'impressionante crescita economica nella regione mediterranea».







