30 marzo 2018

Nel 2017 i ricavi del gruppo terminalista cinese CMPort sono cresciuti del +9,0%

L'utile netto è stato pari a circa 854 milioni di dollari

China Merchants Port Holdings Co. (CMPort) ha chiuso il 2017, anno in cui i terminal portuali operati dal gruppo terminalista di Hong Kong hanno movimentato 103 milioni di container ( del 16 gennaio 2018), con un utile netto di 6,70 miliardi di dollari di Hong Kong (854 milioni di dollari USA) su ricavi pari a 8,69 miliardi di dollari di Hong Kong, con incrementi rispettivamente del +8,0% e del +9,0% sul 2016. L'EBITDA è ammontato a 15,33 miliardi di dollari di Hong Kong (+4,4%) e l'utile operativo a 3,14 miliardi di dollari di Hong Kong (-19,4%).

Nel solo secondo semestre del 2017 i ricavi si sono attestati a 4,64 miliardi di dollari di Hong Kong, con una crescita del +12,3% sulla prima metà dell'anno precedente. L'EBITDA è risultato pari a 9,44 miliardi di dollari di Hong Kong (+14,0%). Utile operativo e utile netto hanno registrato flessioni rispettivamente del -65,5% e del -23,5% scendendo a 881 milioni e 3,22 miliardi di dollari di Hong Kong.







