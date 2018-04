3 aprile 2018

“K” Line, MOL e NYK hanno completato l'investimento per l'istituzione della Ocean Network Express

Ammonta a circa tre miliardi di dollari

Le società armatoriali giapponesi Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) e Nippon Yusen Kaisha (NYK) hanno annunciato ieri di aver completato il versamento dei circa tre miliardi di dollari per l'istituzione della Ocean Network Express (ONE), la joint venture che è stata costituita nel luglio scorso con lo scopo di integrare le rispettive attività nel settore del trasporto marittimo containerizzato e che è diventata operativa domenica scorsa ( del 7 luglio 2017).

La joint venture è partecipata da “K” Line con il 31% del capitale, da MOL con il 31% e da NYK con il 38%. ONE dispone di una flotta di circa 230 portacontainer per una capacità di carico complessiva pari a 1,44 milioni di teu. Queste navi sono impiegate in 85 servizi marittimi che toccano oltre 200 porti di cento nazioni.







