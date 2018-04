3 aprile 2018

Ocean Network Express presenta i propri responsabili per i cinque principali mercati regionali

La direzione della regione Europa-Africa è a Londra

Ocean Network Express (ONE), la joint venture per il settore del trasporto marittimo containerizzato costituita dalle giapponesi Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) e Nippon Yusen Kaisha (NYK), ha presentato i propri responsabili per i cinque principali mercati regionali mondiali.

Responsabile per l'Europa e l'Africa è Jotaro Tamura, che è amministratore delegato di Ocean Network Express (Europe) Ltd., con sede a Londra. Shunichiro Mizukami, amministratore delegato della Ocean Network Express (East Asia) Ltd., con sede ad Hong Kong, è responsabile della regione dell'Asia orientale, che include Cina, Hong Kong, Giappone, Corea, Taiwan e Vietnam. La regione dell'Asia meridionale, che include il subcontinente indiano, il Medio Oriente, l'Oceania e il sud-est asiatico, è stata affidata alla supervisione di Colin de Souza, che guida la Ocean Network Express Pte. Ltd., con sede a Singapore. Nobuo Ishida, presidente della Ocean Network Express (North America) Ltd Inc., con sede a Richmond, in Virginia (USA), è responsabile della regione USA-Canada. Infine Peter Duifhuizen, presidente della Ocean Network Express (Latin America) Ltda., con sede a San Paolo, in Brasile, è responsabile della regione dell'America Latina.







