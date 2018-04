4 aprile 2018

Domani la Commissione Mercato Interno del Parlamento UE sarà a Livorno

Incontrerà i vertici dell'Agenzia Dogane e Monopoli e dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale

Domani una delegazione della Commissione Mercato Interno e Protezione Consumatori del Parlamento europeo si recherà in visita a Livorno per incontrare i vertici dell'Agenzia Dogane e Monopoli e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Obiettivo della missione è di analizzare, nell'ambito del quadro normativo comunitario (direttiva Sicurezza prodotti e direttive Nuovo approccio) e del suo recepimento da parte della legislazione nazionale (Codice del Consumo e decreti attuativi specifici), il ruolo dell'Agenzia delle Dogane quale organo di controllo alle frontiere dell'Unione Europea e constatare da vicino come si lavora a Livorno.

Nel primo pomeriggio la Commissione, rappresentata da sette membri tra i quali gli italiani Laura Comi (Ppe) e Nicola Danti (Alleanza progressista Socialisti e Democratici), giungerà nel porto di Livorno, presso il Terminal Darsena Toscana, dove verranno testate le apparecchiature scanner che “radiografano” i container in transito dallo scalo labronico. Sarà presente il direttore generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria, Giuseppe Napoleoni.

Alle 17.00 la delegazione si sposterà a Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, dove incontrerà il presidente dell'authority, Stefano Corsini, e prenderà parte a un dibattito sul tema degli orientamenti per i controlli all'importazione riguardanti la sicurezza e la conformità dei prodotti.



