5 aprile 2018

Trasporti ferroviari merci in calo in Svizzera nel 2017

Il totale è stato di 10.744 milioni di tonnellate-chilometro (-0,8%)

Oggi l'Ufficio federale elvetico di statistica ha reso noto che lo scorso anno il trasporto delle merci su ferrovia in Svizzera ha registrato complessivamente una contrazione del -0,8% essendo stato pari a 10.744 milioni di tonnellate-km (dato provvisorio) rispetto a 10.834 milioni di tonnellate-chilometro nel 2016.

La flessione è stata determinata dalla riduzione dei trasporti nel secondo e terzo trimestre del 2017, periodi nei quali i totali sono stati rispettivamente di 15,0 miliardi e 13,4 miliardi di tonnellate-km con cali del -6,6% e del -9,8% sui corrispondenti periodi del 2016, mentre nel primo e ultimo trimestre dello scorso anno i dati sono risultati pressoché invariati essendo ammontati a 14,8 miliardi di tonnellate-km (+0,3%) e 15,5 miliardi di tonnellate-km (0%).







