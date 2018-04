5 aprile 2018

Accordo di partnership tra le genovesi Multi Marine Services e Bulk Mare International

Prevista la creazione di sinergie basate sui servizi specifici di ciascuna azienda

Le genovesi Multi Marine Services e Bulk Mare International hanno stretto un accordo di partnership per mettere a fattor comune le esperienze della prima azienda, nata nel 1994 come agenzia marittima e rapidamente evolutasi fino a diventare oggi un operatore globale ed integrato del trasporto marittimo presente in tutti i mercati, con quelle della seconda, una società di brokeraggio fondata nel 1994 e oggi riconosciuta a livello internazionale per serietà e professionalità.

A seguito dell'intesa la Bulk Mare International aprirà una sede operativa presso gli uffici genovesi di Multi Marine Services a Sampierdarena che diventeranno così il quartier generale per il coordinamento della gamma di servizi offerti: dal brokeraggio (tanto di merci varie quanto di rinfuse solide e liquide) all'agenzia marittima, dalla supervisione e il coordinamento di operazioni portuali ai trasporti marittimi, aerei e terrestri.

«Con quest'operazione - ha spiegato l'amministratore delegato di Multi Marine Services, Simone Carlini - si rafforza ancora di più la nostra posizione nella tradizione genovese del brokeraggio, di cui BMI rappresenta un pezzo di storia. Dal punto di vista degli sviluppi per entrambe le società sono certo che le sinergie che si potranno creare con i servizi specifici di ognuna delle due saranno fondamentali per uno sviluppo sempre maggiore di business».

«La simpatia e collaborazione con MMS che abbiamo sviluppato negli anni - ha commentato il presidente della Bulk Mare International, Eugenio De Paolis - non poteva che sfociare in una partnership su cui abbiamo a lungo ragionato e in cui crediamo fermamente come convergenza di mezzi ed esperienze professionali. MMS rappresenta per noi la possibilità di avere un partner esperto nei servizi complementari al brokeraggio, nostro core business da sempre, e creare quindi nuove opportunità di crescita con una nuova collaborazione tra società atta a soddisfare le esigenze del mercato dello shipping nella sua forma più completa».

Attualmente Multi Marine Services ha sei sedi in Italia (Genova, Savona, Porto Nogaro, Livorno, Monfalcone e Napoli) con una ventina di collaboratori tra le varie società controllate e partecipate ed una capillare presenza internazionale. I principali segmenti merceologici di cui si occupa l'azienda sono forestali, siderurgici, impiantistica e rotabili, oltre ad operare nel settore croceristico e yachting. Nel corso degli ultimi anni MMS ha seguito una media annuale di 180 navi.

Bulk Mare International, che è stata fra le prime società di brokeraggio in Italia ad ottenere la certificazione UNI EN ISO 9001 dal RINA, opera nel trasporto di carico secco (commodities, carbone, granaglie, fertilizzanti, acciaio, materiali ferrosi, vergelle, lamiere, coils, cemento, sale), con tutte le tipologie di navi, nel trasporto di cemento alla rinfusa con navi pneumatiche e in molteplici settori tanker. BMI aderisce ad Assagenti Genova, Federagenti e Bimco.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail