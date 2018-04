5 aprile 2018

KOTUG otterrà l'intera proprietà della società di rimorchio KT Maritime Services Australia

Verrà rilevato il 50% del capitale detenuto dal gruppo Teekay

La società di rimorchio olandese KOTUG otterrà l'intera proprietà della KT Maritime Services Australia (KTM). L'azienda di Rotterdam, attraverso la filiale KOTUG Australia, acquisirà infatti il 50% del capitale della società australiana detenuto dalla Teekay Shipping Australia del gruppo marittimo Teekay, che ha sede nelle Bermuda. Secondo le previsioni, la transazione sarà portata a termine il prossimo 1° luglio.

KT Maritime Service Australia, che ha sede a Perth, in Australia, ed è stata costituita nel luglio 2012 da KOTUG e Teekay come joint venture 50:50, ha una flotta di quattro Infield Support Vessels (ISV), tutti di proprietà della KOTUG, che operano tutti i servizi di rimorchio per un'unità Floating Liquified Natural Gas (FLNG) della Shell e per un'unità Floating Storage and Offloading (FSO) della ConocoPhillips.







