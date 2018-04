6 aprile 2018

Ad ottobre Mercitalia Logistics inizierà ad utilizzare la rete Alta Velocità/Alta Capacità anche per il trasporto merci

I terminal di Bologna Interporto e Caserta Marcianise verranno collegati in tre ore e 20 minuti

Il prossimo ottobre Mercitalia Logistics, la società del Polo Mercitalia del gruppo FS Italiane, inaugurerà il nuovo servizio cargo all freight Mercitalia Fast che sarà effettuato con treno ETR 500 e utilizzando la rete AV/AC italiana per collegare i terminal di Bologna Interporto e Caserta Marcianise. Il tempo di viaggio sarà di tre ore e 20 minuti a una velocità media di 180 chilometri orari per coprire i 600 chilometri da origine a destino.

Il nuovo servizio Mercitalia Fast è stato ideato per trasportare i prodotti time sensitive, ovvero in tempi brevi e definiti, per clienti quali corrieri espresso, operatori logistici, produttori, distributori e valorizzatori immobiliari e potrà essere “confezionato” su misura. La merce viaggerà a bordo di un ETR 500 (12 vagoni per una capacità di trasporto equivalente a 18 Tir o due aeroplani Boeing 747 Cargo) appositamente attrezzato per il trasporto di roll container (70x80x180 1m³/220 kg), facili e veloci da caricare, scaricare e stivare.

All'iniziativa collabora Interporto Bologna, che sarà il “cuore commerciale” e la “macchina operativa” in grado anche di garantire l'offerta dei servizi a valore aggiunto (tracciabilità, catena del freddo), la distribuzione di “ultimo miglio”.

Il nuovo servizio e i risultati operativi del primo anno di attività del Polo Mercitalia sono stati illustrati oggi a Milano da Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale del gruppo FS Italiane, Ivan Soncini, presidente di Mercitalia Logistics, e Marco Gosso, amministratore delegato di Mercitalia Logistics. Presente anche Maurizio Maresca, membro della struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

«Con il nuovo servizio Mercitalia Fast - ha spiegato Marco Gosso - utilizzeremo la rete Alta Velocità/Alta Capacità anche per il trasporto merci. Il nostro obiettivo è offrire un servizio su misura ai clienti che devono consegnare la merce in modo rapido, affidabile e puntuale. Oggi siamo l'unica impresa ferroviaria a poter garantire questo business. Inizieremo il prossimo ottobre con il collegamento Caserta-Bologna dai terminal Caserta Marcianise e Bologna Interporto. In futuro contiamo di estendere l'offerta anche ad altri terminal presenti nelle principali città italiane toccate dal network AV/AC: Torino, Novara, Milano, Brescia, Verona, Padova, Roma e Bari».

L'amministratore delegato di FS Italiane ha tracciato il primo bilancio del Polo Mercitalia, nato nel gennaio 2017 dal raggruppamento delle società del gruppo FS Italiane che operano nel business del trasporto merci e della logistica. Nel suo primo anno di attività - ha sottolineato Renato Mazzoncini - il Polo Mercitalia «ha centrato i risultati economici e industriali ottenuti, sia in termini di investimenti effettuati sia per quanto riguarda gli obiettivi indicati nel piano industriale 2017-2026. Abbiamo così dato avvio - ha evidenziato - al rilancio del settore merci e logistico in Italia e all'estero. La ristrutturazione e la riorganizzazione delle realtà industriali cargo e logistica del gruppo - ha aggiunto Mazzoncini - ha generato minori sovrastrutture operative e una maggiore efficienza produttiva. Nel settore, poi, abbiamo previsto 1,5 miliardi di euro in dieci anni. In un anno abbiamo già attivato investimenti per 500 milioni di euro che, grazie al rafforzamento dell'intermodalità e allo sviluppo dei mercati con offerte di trasporto merci ad alto valore aggiunto, ci porteranno a raggiungere nel 2026 ricavi per 2,1 miliardi».



