6 giugno 2018

La compagnia di navigazione norvegese Color Line compra la connazionale Kristiansand Line

L'acquisizione include il traghetto “Superspeed 1”

La compagnia di navigazione norvegese Color Line Transport del gruppo Color ha siglato un accordo con la connazionale ONS Ship Fnance per comprare l'intero capitale azionario della compagnia di navigazione Kristiansand Line, che possiede il traghetto Superspeed 1 di 36.822 tonnellate di stazza lorda che è impiegato dalla stessa Color Line sulla rotta Kristiansand-Hirtshals e che può trasportare 2.315 passeggeri e 750 autovetture. La transazione avrà un valore di 580 milioni di corone norvegesi (61 milioni di euro).

ONS Ship Fnance è partecipata dalla stessa Color Line, che ne possiede il 38,6% del capitale, mentre il restante 61,4% è detenuto dalla O.N. Sunde, capogruppo dello stesso gruppo Color.







