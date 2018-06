7 giugno 2018

Il gruppo Carnival acquisirà attività ferroviarie e portuali in Alaska

Accordo per comprare la White Pass & Yukon Route della canadese TWC Enterprises

Il gruppo crocieristico statunitense Carnival Corporation ha siglato un accordo per comprare la White Pass & Yukon Route, società della canadese TWC Enterprises che opera attività ferroviarie, portuali e commerciali in Alaska. La transazione, che si prevede sarà completata entro la fine del prossimo mese, avrà un valore di 290 milioni di dollari.

White Pass gestisce la linea ferroviaria turistica di 110 chilometri che da Skagway, in Alaska, attraversa la British Columbia per arrivare a Carcross, nello Yukon. La linea è stata costruita dalla White Pass durante la corsa all'oro del Klondike del 1898. Inoltre la società gestisce quattro banchine nell'area portuale di Skagway che sono dedicate all'attività crocieristica.

Carnival ha stretto l'accordo attraverso la filiale Holland America Princess Alaska Tours che ha anche siglato un memorandum of understanding con la Survey Point Holdings, società con sede a Ketchikan, in Alaska, e con sue affiliate Cruise Line Agencies of Alaska, Amak Towing, Southeast Stevedoring e Rail Management Services per creare una joint venture e assegnare alla Survey Point la gestione delle attività portuali e ferroviarie cedute dalla TWC Enterprises. La nuova società sarà controllata da Survey Point, Rail Management Services e P3 (SSA Marine del gruppo Carrix), mentre Carnival avrà una quota di minoranza.





