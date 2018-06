7 giugno 2018

Bernhard Schulte Shipmanagement e Columbia Shipmanagement uniscono le forze nel segmento delle forniture navali

Costituita la GP General Procurement Co. Ltd. (GenPro)

La società Bernhard Schulte Shipmanagement del gruppo tedesco Schulte e la società Columbia Shipmanagement, che fa capo alla cipriota Schoeller Holdings, hanno deciso di unire le forze nel segmento delle forniture navali costituendo la GP General Procurement Co. Ltd. (GenPro), azienda che si occuperà di negoziare con appaltatori e provveditori navali internazionali le forniture di prodotti di consumo al fine di ottenere il miglior prezzo a vantaggio degli armatori propri clienti. Lo scopo dell'iniziativa non sarà limitato tuttavia ai soli prodotti di consumo e ai prodotti navali, ma anche a tutti i prodotti e le merci necessarie per le attività del settore marittimo sia a terra che in mare.

I due partner hanno evidenziato che con il loro accordo oltre 800 navi avranno accesso ad una gamma di prodotti di qualità al miglior prezzo. «GenPro - ha sottolineato il presidente e amministratore delegato della Columbia Shipmanagement, Mark O'Neil - rappresenta l'ottimizzazione del processo di approvvigionamento nella sua forma più pura: una vera e propria soluzione vincente sia per gli armatori che per i fornitori». «Riteniamo - ha aggiunto l'amministratore delegato della Bernhard Schulte Shipmanagement, Ian Beveridge - che GenPro cambierà il modo in cui le forniture sono consegnate agli armatori su scala internazionale e col tempo diverrà un nuovo leader del settore. Entrambe le aziende stanno sfruttando i loro legami con l'industria e le loro relazioni con gli armatori e crediamo che sia qualcosa che gli armatori apprezzeranno».







