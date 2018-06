7 giugno 2018

DFDS ha portato a termine l'acquisizione della compagnia di navigazione turca U.N. Ro-Ro

Smedegaard: vogliamo essere un attore chiave del trasporto marittimo nelle regioni del Nord Africa, del Mar Nero e del Medio Oriente

Il gruppo armatoriale danese DFDS ha reso noto di aver completato oggi l'acquisizione della compagnia di navigazione turca U.N. Ro-Ro. ( del 12 aprile 2018), operazione che ha ottenuto il benestare delle autorità competenti. Comunicando l'avvenuto takeover, il presidente e amministratore delegato del gruppo scandinavo, Niels Smedegaard, ha confermato che nella rete di porti serviti dalle rotte marittime operate tra Turchia e Italia da U.N. Ro-Ro. verrà incluso il porto greco di Patrasso: «il nostro obiettivo - ha spiegato - è quello di essere un attore chiave nel settore del trasporto marittimo nelle regioni del Nord Africa, del Mar Nero e del Medio Oriente».

Attualmente U.N. Ro-Ro, che ha un fatturato annuo di 240 milioni di euro e 500 dipendenti, opera le sue 12 navi ro-ro su cinque rotte che collegano la Turchia con Trieste in Italia e Tolone in Francia e gestisce terminal portuali a Istanbul e Trieste. Inoltre la compagnia offre anche soluzioni intermodali da e verso altri mercati europei. «Con le 12 navi di U.N. Ro-Ro e le 50 navi di DFDS, compresi gli ordini per nuove navi ro-ro di grandi dimensioni - ha sottolineato Smedegaard - la nostra flotta ha una flessibilità unica che ci pone in grado di offrire il trasporto competitivo di volumi sempre crescenti di merci in export nel Mare Mediterraneo così come nella regione settentrionale dell'Europa».







