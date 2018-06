11 giugno 2018

Assoespressi si candida a rappresentare le aziende che effettuano consegne per il commercio elettronico

Marcucci (Confetra): l'associazione dovrà affrontare le tematiche che le società affrontano quotidianamente nella loro attività

Assoespressi, associazione nazionale aderente da quasi trent'anni alla Confetra che rappresenta le imprese che esercitano l'attività di trasporto nazionale e internazionale di plichi e pacchi espressi e che è firmataria del CCNL logistica, trasporto e spedizione, si candida a rappresentare il cluster delle aziende specializzate nell'attività di distribuzione per il commercio elettronico.

Presidente dell'Assoespressi è stato nominato Bernardo Cammarata, amministratore delegato della Teamwork Srl, mentre il segretario generale sarà Giuseppe Occidente.

Il presidente della Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica), Nereo Marcucci, ha sottolineato che si tratta di «un tassello in più che va ad accrescere il ventaglio di attività che orbitano all'interno della galassia confederale. Le aziende che fanno parte della rinnovata Assoespressi - ha spiegato Marcucci - hanno come comune denominatore quello di essere anche partner di Amazon nelle consegne dell'ultimo miglio. Compito dell'associazione sarà quello di affrontare le tematiche che le aziende aderenti affrontano quotidianamente nella loro attività, da quelle sindacali, alla formazione degli autisti, ai finanziamenti per l'innovazione tecnologica e ai rapporti con le autorità locali per la distribuzione cittadina».



