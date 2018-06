12 giugno 2018

A maggio il porto di Barcellona ha stabilito il proprio nuovo record assoluto mensile di traffico delle merci

Movimentate per la prima volta oltre sei milioni di tonnellate di carichi

A maggio 2018 il porto di Barcellona ha stabilito il proprio nuovo record assoluto mensile di traffico delle merci avendo movimentato per la prima volta nella sua storia oltre sei milioni di tonnellate di carichi in un solo mese. Il precedente record era stato registrato nel mese di luglio del 2017 con 5,9 milioni di tonnellate.

L'Autorità Portuale dello scalo spagnolo ha evidenziato che negli ultimi 12 mesi il traffico mensile totale del porto di Barcellona ha sempre superato i cinque milioni di tonnellate, una cifra che il porto di Barcellona non aveva mai raggiunto nel decennio conclusosi a febbraio 2017. Si tratta di un trend strettamente legato all'andamento del traffico dei container che, dopo il notevole calo segnato tra la metà del 2008 e l'inizio del 2009 ha mostrato un accentuato rialzo a partire dall'inizio dello scorso anno.







