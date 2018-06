13 giugno 2018

Tirrenia trasferirà temporaneamente la sede legale

Entro fine anno il ritorno a Cagliari, che diventerà la sede legale di tutto il gruppo Onorato Armatori

Tirrenia trasferirà temporaneamente la sua sede legale da Cagliari a Milano, spostamento - ha precisato la compagnia di navigazione del gruppo Onorato Armatori - attuato per ragioni esclusivamente tecniche.

Il gruppo armatoriale ha precisato che in tempi molto brevi, e comunque entro fine anno, non solo Tirrenia tornerà a casa, ma la Sardegna diventerà la sede legale di tutto il gruppo, che opera anche attraverso i marchi Moby e Toremar, non limitandosi quindi ad una sola singola compagnia.

Il gruppo ha sottolineato inoltre che «questa decisione avrà riflessi positivi anche dal punto di vista fiscale e di indotto per l'economia della Sardegna, nonché per il riconoscimento dell'isola come sede naturale della nostra compagnia. Ovviamente - ha specificato Onorato Armatori - il trasferimento temporaneo della sola sede legale, e non dell'operativo, non comporterà alcuna conseguenza di tipo occupazionale». Onorato Armatori ha evidenziato che «il gruppo oggi impiega in Sardegna 500 addetti ed il piano di investimenti già programmato per prossimo quinquennio aumenterà ancora notevolmente l'occupazione sull'isola e l'indotto derivante».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail