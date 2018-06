14 giugno 2018

Nuovo collegamento intermodale tra Chieti, Bologna e Wuppertal

Sarà attivato a settembre da DB Cargo Italia in partnership con Remind Logistics

All'inizio del prossimo mese di settembre sarà inaugurato un nuovo collegamento intermodale tra Chieti, Bologna e Wuppertal, in Germania, che sarà realizzato da DB Cargo Italia in partnership con Remind Logistics. Il servizio prevede inizialmente una coppia di treni a settimana che diventeranno tre nell'arco di sei mesi.

Interporto di Bologna ha precisato che, come i treni già attivi presso l'interporto, verranno offerti servizi di passaggio treno con la vendita di slot sia “terminal to terminal” sia “door to door”, con il ritiro e la consegna direttamente presso la sede del cliente e carri attrezzati anche per l'eventuale trasporto di semirimorchi.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec