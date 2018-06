14 giugno 2018

Accordo operativo GNV-Tirrenia relativo alla rotta marittima Genova-Malta

Il servizio sarà commercializzato da entrambe le compagnie

La compagnia di navigazione GNV, che è controllata con una partecipazione di maggioranza dal gruppo Mediterranean Shipping Company (MSC) attraverso la Marinvest, e la compagnia di navigazione Tirrenia del gruppo Onorato Armatori hanno stretto un accordo operativo per i collegamenti con Malta che avrà effetto nella stagione estiva.

L'intesa riguarda la partenza diretta del sabato sera da Genova per Malta che sarà operata dalla nave Severine noleggiata da Tirrenia e sarà commercializzata da entrambe le compagnie. I due partner hanno evidenziato che l'accordo garantirà al mercato maltese massima efficienza e continuità di servizio per tutta la stagione estiva.







