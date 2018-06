14 giugno 2018

FEPORT e PEMA costituiranno il Terminal Industry Committee 4.0

Lo scopo è di consentire a terminalisti e produttori di attrezzature portuali di confrontarsi sui temi della quarta rivoluzione industriale

Per consentire ai terminalisti europei e ai produttori di attrezzature portuali europei di confrontarsi con i temi della quarta rivoluzione industriale, FEPORT, l'associazione delle aziende terminaliste europee, e la PEMA Port Equipment Manufacturers Association), l'organizzazione che rappresenta le imprese produttrici di attrezzature per il settore portuale, hanno concordato l'istituzione il Terminal Industry Committee 4.0 (TIC 4.0).

La creazione del nuovo comitato è stata decisa a seguito di una recente riunione a Bruxelles di 15 società dei due settori nel corso della quale è stato riconosciuto che le trasformazioni che si verificano nella catena logistica richiedono una più stretta interazione tecnica tra terminalisti e produttori di attrezzature portuali al fine di avviare discussioni sull'elaborazione di standard di settore che favoriranno lo sviluppo dell'Internet of Things, dell'intelligenza artificiale e di ulteriori innovazioni tecnologiche che interesseranno l'intero settore.

Il primo obiettivo del TIC 4.0 sarà quello individuare una raccolta di definizioni relative a concetti e terminologia tecnica specifici per il settore della movimentazione dei container, ciò in quanto la gran parte della terminologia utilizzata nel settore è soggettiva. L'obiettivo è di facilitare i paragoni tra le specifiche tecniche delle attrezzature, di stabilire misure oggettive delle performance delle attrezzature e di porre le basi per l'elaborazione di standard per il settore.

Il nuovo comitato sarà composto da sottogruppi che si occuperanno inizialmente di definizioni in tema di sicurezza, prestazioni delle attrezzature, telemetria, energia, ambiente e approvvigionamenti.



