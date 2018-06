15 giugno 2018

Il porto di Koper incluso nella Nuova Via della Seta

Nuovo servizio intermodale tra lo scalo sloveno e la Repubblica Ceca

Ieri a Ningbo, nell'ambito dell'evento “Maritime Silk Road Port International Cooperation Forum”, il presidente dell'Autorità Portuale di Koper, Dimitrij Zadel, e Ni Chenggang, rappresentante della Ningbo Zhoushan Port Group Co. (ex Autorità Portuale di Ningbo), hanno sottoscritto un memorandum of understanding con lo scopo di incrementare gli scambi tra la Cina e le nazioni dell'Europa centrale ed orientale attraverso il porto di Koper, accordo che sancisce l'inserimento formale dell'ente portuale Luka Koper e del porto sloveno nella Nuova Via della Seta.

«I partner cinesi - ha sottolineato Zadel - hanno riconosciuto la posizione strategica del porto di Koper e le sue eccellenti connessioni con l'entroterra: in media, ben 70 treni merci collegano quotidianamente Koper con i principali centri economici dell'Europa centrale e orientale».

A proposito di servizi ferroviari da e per il porto sloveno, ieri Maersk Line ha inaugurato un nuovo collegamento intermodale con la Repubblica Ceca che connette lo scalo portuale di Koper con Melnik, a circa 40 chilometri a nord di Praga. Il nuovo servizio prevede 3-4 treni settimanali. Luka Koper ha specificato che nel 2017 oltre il 10% di tutto il traffico containerizzato ceco è stato movimentato attraverso il porto sloveno, traffico prevalentemente proveniente e destinato alla zona di Ostrava, in Moravia, e ha sottolineato che, con l'attivazione di ieri del nuovo servizio per Melnik, si aprono nuove opportunità di sviluppo del traffico specialmente con la parte boema della Repubblica Ceca.



