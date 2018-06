19 giugno 2018

A Rapallo la quattordicesima edizione della Invitational Shipping Pro-Am di Golf

Evento a sostegno della Fondazione Malattie Renali del Bambino

Oggi presso il Circolo Golf e Tennis di Rapallo si è svolta la quattordicesima edizione della Invitational Shipping Pro-Am di Golf, evento a sostegno della Fondazione Malattie Renali del Bambino (FMRB) che opera in favore del Gaslini. Come da tradizione il torneo ha visto scendere sul green imprenditori, manager e professionisti del mondo dello shipping e dell'economia, nonché alcuni noti volti sportivi.

Dal 2004, anno di nascita della Fondazione Malattie Renali del Bambino - Renal Child Foundation, i ricercatori FMRB si sono occupati di importanti studi internazionali, tra cui il Cure GN, condotto in collaborazione con Stati Uniti e Canada e sostenuto dal National Institute of Health americano, al quale il laboratorio di Nefrologia del Gaslini è l'unico centro europeo a partecipare. Continuano gli studi genetici sulle malattie renali, che rendono possibile la precisione diagnostica indispensabile a realizzare una medicina sempre più personalizzata. Il laboratorio sta evolvendo nella caratterizzazione di meccanismi di autoimmunità e importanti avanzamenti sono stati fatti nella patogenesi del Lupus eritematoso, malattia dal vasto impatto clinico. Nel campo del trapianto renale, effettuato nei bambini presso il Gaslini, è stata ulteriormente migliorata la capacità di diagnosticare precocemente e curare il rigetto causato da anticorpi che si sviluppano nel medio e lungo termine.

Grazie alla passione e all'impegno comune di organizzatori e di generosi sponsor, nel corso degli anni sono stati raccolti oltre 1,4 milioni di euro unicamente tramite la Invitational Shipping Pro-Am (120.000 euro soltanto nella quattordicesima edizione), fondi che sono stati devoluti alla Fondazione FMRB che ha supportato il Reparto di Nefrologia e il suo Laboratorio contribuendo a farli diventare un centro d'eccellenza a livello internazionale.



