19 giugno 2018

Via libera all'aggiornamento dell'Accordo di Programma sulla piattaforma multipurpose di Vado Ligure

Il Comitato di gestione dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale ha approvato anche il rinnovo della concessione alle Officine San Giorgio del Porto

Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha approvato un aggiornamento dell'Accordo di Programma sottoscritto nel 2008 tra Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Vado Ligure e l'ex Autorità Portuale di Savona relativo alle opere connesse alla realizzazione della piattaforma multipurpose di Vado Ligure e destinate da un lato a minimizzare l'impatto ambientale dell'opera marittima dall'altro lato a consentire una riqualificazione della fascia costiera interessata.

L'Accordo di Programma conferma gli investimenti a carico dell'Autorità di Sistema Portuale, tra cui la messa in sicurezza idraulica del Torrente Segno, la realizzazione della nuova viabilità retro portuale nonché la sistemazione delle aree nel comparto di Porto Vado comprensiva degli interventi sulla strada di scorrimento veloce intercomunale per ulteriori 36 milioni di euro di investimento. L'AdSP ha specificato che tali investimenti completano gli interventi già realizzati come il sovrappasso sull'Aurelia, l'acquisizione degli immobili dell'area Gheia, la prima fase della piastra ferroviaria già realizzata d'intesa con la partecipata VIO (Vado Intermodal Operation).

Inoltre il Comitato di gestione ha approvato il rinnovo della concessione alle Officine San Giorgio del Porto Spa per venticinque anni (scadenza dicembre 2042) per le attività di riparazione, trasformazione, demolizione navale e altre operazioni collegate che la società svolge nel porto di Genova.



